Herson ve Luhanks’a saldırı: 26 ölü

Kaynak: AA
Herson ve Luhanks’a saldırı: 26 ölü

Rusya ilhakı altındaki Herson ve Luhansk’a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 26 kişinin öldüğü belirtildi.

Herson bölgesi valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sadovoye köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu insanların bulunduğu bir alışveriş yerinin yıkıldığını ifade eden Saldo, Fransız hava bombası ve Amerikan yapımı HIMARS füzesi kullanıldığını söyledi. Bu saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını aktardı. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını ekledi.

Luhansk'taki saldırıya ilişkin olarak ise Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimi de açıklama yaptı. Luhansk kentine düzenlenen füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu 5 katlı bir binanın yıkıldığı ve yaklaşık 30 binanın hasar gördüğü belirtilirken, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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