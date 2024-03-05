Hesaplara yatacağı tarih belli oldu TÜPRAŞ'tan temettü açıklaması

Tüpraş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak.

Kar payı dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak. Açıklamada ayrıca ikinci ödemeler ile ilgili de bilgi verilerek "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın 2. yarısında uygun koşullar oluşması durumunda olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da göz önüne alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin lira genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesine karar verildi" denildi.