Hey gidi Polat Alemdar hey! Necati Şaşmaz'ı gören tanıyamadı

2023-2005 yılları arasında ekranlarda fırtına estiren Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necita Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı. Necita Şaşmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Hayranları Necati Şaşmaz'ın son halini Batuhan Mumcu'nun paylaşımından gördü.

Necati Şaşmaz'ın son hali kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN YARDIMCISI PAYLAŞTI

Mumcu bu Necati Şaşmaz'ın ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımında "Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik. Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk." dedi.