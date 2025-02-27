Heyecan doruklara tırmandı! Hangi kadın yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek

Survivor All Star’da potaya girecek isimle birlikte eleme düellosu belirlenecek. Oyunun ardından kaybeden takım için kritik olacak ada konseyi dengeleri değiştirecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanan takım Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kaybeden takım ada konseyinde potanın son ismini belirleyecek.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyi ile ortaya çıkacak Survivor 4. eleme adayı Yağmur oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

3- Asena

4- Yağmur

İŞTE DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Asena Demirbağ - Senem Genç (Atışı Asena seçecek.)

Yağmur Banda - Meryem Kasap(Atışı Yağmur seçecek.)

SURVİVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Banda, 26 yaşında ve İzmirli bir sporcu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando takımında yer alan Banda, spor kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Yağmur Banda, Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra, birçok kez ikincilik ve üçüncülük derecelerine ulaşarak adından söz ettirdi. Tekvando dışında farklı spor dallarıyla da ilgileniyor.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımıyla ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Mücadelesi ve azmiyle dikkat çekmesine rağmen yarışmadan elenerek adaya veda etti. Survivor 2018’in dokunulmazlık oyunlarında rakiplerinden daha az oy alarak elenen Banda, yarışmayı 14. sırada tamamladı ve finale ulaşamadı.