Heyecan dorukta... Azem gerçekleri anlatacak mı?

İnci Taneleri her Perşembe bomba bölümlerle seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizinin baş kahramanı Azem Yücedağ'ın karısı öldürülmüş ve suçu Azem üstlenmişti. Peki Azem’in karısını kim, neden öldürdü? İşte dizinin başından beri merak edilen bu soruların cevabı bu akşamki bölümüyle belli olması planlanıyor. Bu soruların cevabı 30 ve 31. bölümde ortaya çıkacak.

Öte yandan Nergis, Azem’e büyük bir doğum günü sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecek. Azem gerçekleri anlatacak mı? Herkesin merak ettiği konular yakında belli olacak.

DEV KADRO

Reyting rekorları kıran dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin dev kadrosun yer alan usta isim Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!