Heyelan 3 evi yıktı! Göçük altından kalanlar kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu 3 ev yıkıldı ve 2 ev metrelerce sürüklendi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA YAPILDI

Heyelan nedeniyle göçük altında kalan karı-koca ekipler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, kendi imkanlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Heyelan sonucu, 2 evin metrelerce sürüklendiği belirtildi.

BÖLGEYE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Heyelan sırasında evlerin içinde yaşayanların olduğu bilgisi üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Çevre sakinlerinin ihbarı ile harekete geçen ekipler, olaya müdahale etti. Ayrıca, bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

SİNOP VALİSİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Özarslan, bölgede göçük altında hiç kimsenin kalmadığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.