Heyelan nedeniyle 10 ev toprak altında kaldı! Çok sayıda kişi kayıp...

Kaynak: İHA
Heyelan nedeniyle 10 ev toprak altında kaldı! Çok sayıda kişi kayıp...

Çin'in Sichuan eyaletinde heyelan meydana geldi. Afette 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

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