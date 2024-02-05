Heyelan trafiği durdurdu

Bitlis’te son günlerde etkili olan yağışlar, Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde heyelan meydana gelmesine neden oldu. Yola düşen toprak ve kaya parçaları, ulaşımı tamamen durdurdu. Bölgeye gelen jandarma ve trafik ekipleri, araçların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağladı.

Karayolları ekipleri de yolu açmak için çalışma başlattı. Ancak, yolun üst kısmında bulunan büyük kayaların yola düşme riski devam ettiği için, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini istedi.

AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede, kayaların yıkılması gerektiğine karar verdi. AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, “Bitlis-Baykan karayolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle yolu kapattık. Kara yolları ekipleri yolu temizledi ancak yukarıdaki büyük kayalar tehlike arz ettiği için valimizin talimatıyla yolu tekrar kapattık" dedi.

"YOLU GÜVENLİK İÇİN KAPATTIK"

Erdal Tunçtan "Gelecek olan iş makinesiyle birlikte ve kayaların düşürülmesiyle tekrar temizlik yapılıp yolumuzu açacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çünkü büyük kayaların inmesi durumunda tehlike oluşabilir ve onların güvenliği için biz yolu kapatmak durumunda kaldık. DSİ, özel idare ve karayolları ile birlikte yolu temizleyip tekrardan yolu açacağız.” diye konuştu.

Yolda bekleyen tır şoförleri ise durumdan şikayetçi oldu. Özbekistan’dan gelip Hatay’a giden İlhan Çağlar, “Akşamüstü buraya geldik. Yolda heyelan olmuş, 2-3 saattir burada bekliyoruz. Ekipler geldi, yolu temizlediler. Ama yukarıdaki kayalarda çatlak varmış. Düşme tehlikesi olduğu için kimse izin vermiyor.” diye konuştu.

Gaziantep’e giden Umut Kaya da, “Akşam 21.30’dan beri burada bekliyoruz. Yol şu an kapalı durumda. Yolu temizlediler ama yukarıdaki kayada çatlak var. Çatlaktan dolayı bekliyoruz.” dedi.

DSİ Bitlis Şubesine ait iş makinesi, bölgeye getirilerek düşme tehlikesi bulunan kayaları yıktı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.