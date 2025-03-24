Heyelanlı noktalar mercek altında! Müdahale ediliyor

Kaynak: İHA
Heyelanlı noktalar mercek altında! Müdahale ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası heyelan mağduriyetini gidermek için kolları sıvadı. Ekipler kar yağışının ardından oluşan heyelanlara karşı mücadele ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından oluşan heyelanlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ordu'da geçen hafta özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, havaların ısınması ile birlikte heyelanlara yol açtı. Dik ve engebeli arazi yapısına sahip olan ilçelerde oluşan heyelanlar yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara sebebiyet verdi.

Kar yağışının etkilerini azaltmak için mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de kar yağışı sonrası heyelan mağduriyetini gidermek için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçelerde çalışan ekipler heyelan ile birlikte yollara düşen kaya, toprak, ağaç parçalarını temizleyerek güzergahları tekrar vatandaşların kullanımına açıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede heyelanların tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirler de alıyor.

Karın erimesiyle birlikte toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten ekipler, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Heyelanlı noktalar mercek altında! Müdahale ediliyor

Heyelanlı noktalar mercek altında! Müdahale ediliyor

Heyelanlı noktalar mercek altında! Müdahale ediliyor

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