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Heykelin Sözü Kibele'de

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay'ın "Heykelin Sözü" başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz olan sergi 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:08
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Heykelin Sözü Kibele'de

Heykelin Sözü Kibele'de
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Yeni bir dil yaratma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen heykeltıraş Bugay'ın eserleri Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir.

Çok yönlü sanatçı Bugay'ın "Heykelin Sözü" sergisinde sanatseverler, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserlerini görme imkânı bulacak.

Bir heykeli anlamak ve anlatmak için biçimden başka bir şeye gereksinim olmaması gerektiğini savunan Bugay, heykellerine isim bile koymaktan geri durmuş, altına iliştirilen metinlerin, yapılacak açıklamaların, heykelin başarısızlığına işaret ettiğini belirtmişti. Heykelin sözü neyse, anlatılan da bundan ibaret kalmalıydı. Bu düşüncesini "Öyle bir heykel yapacaksın ki onu ben anlayacağım, altına yazmayacaksın!" sözleriyle ifade etmişti.

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