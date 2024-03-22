HGS ve İSPARK borcu olanlar dikkat. Hedeftesiniz

Son aylarda siber dolandırıcılar, sahte avukat ismi kullanarak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve İSPARK kullanıcılarına SMS göndererek vatandaşları kandırıyor. ‘Ödenmemiş HGS Borcunuz var, icra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmanız gerekiyor’ şeklinde sahte avukat ismiyle gelen mesajlar kullanıcıları mağdur ediyor.

Gönderilen mesajda kişilere ödenmemiş borcu olduğu söylenirken, mesajda bulunan linke tıklayarak ödeme yapması isteniyor. Linke tıklanmasıyla beraber kurumun resmi sayfasının bir benzeri kullanıcının karşısına çıkıyor.

Sahte sayfa olduğunu anlamayan mağdurlar kimlik bilgileri ve ödeme yapmak için kullandıkları kredi kartı bilgilerini sayfaya girmesiyle beraber dolandırılıyor.

Uzmanlar ise bu tarz mesajları alan kişilerin linke tıklamadan bahsi ilgili kuruma telefon açarak veya resmi internet sitesine girerek borçlarını sorgulaması gerektiğini belirtiyor.

“SİBER SUÇLAR DÜNYADA ÇOK BÜYÜK BİR SEKTÖR HALİNE GELDİ"

Dolandırıcılık mesajlarının artma nedenlerini açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, artık siber suçlar dünyada çok büyük oranlara ulaştıklarını 2024 tahminlerine bakıldığı zaman dünyada siber suçların 8 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı.

“ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ HACKLENDİKLERİNDE ORADAKİ BİLGİLER SİBER KORSANLARIN ELİNE GEÇİYOR"

Dolandırıcıların vatandaşların numaralarına nasıl ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Metin, özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada online kaynakları, çeşitli web sitelerine, online alışveriş sitelerini, kullanım sayısı arttığını ve burada site sahiplerinin gerekli önlemleri almadıkları takdirde hacklendikleri zaman oradaki bilgiler siber korsanların eline geçtiğini söyledi.

Metin, siber korsanların bazı durumlarda kredi kartı bilgilerine de ulaşabildiklerini bazı durumlarda sadece telefon ve elektronik posta bilgilerine erişebildiklerini söyledi.

“KENDİ BİLDİĞİMİZ KANALLARDAN KURULUŞA ULAŞMAMIZ LAZIM"

Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu aktaran Metin, herhangi bir e-posta ya da SMS mesajı geldiği zaman oradaki linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini böyle bir durumdan şüpheleniyorsa telefon bankacılığına şikayetçi olmaları gerektiğini söyledi.

“OTOMATİK OLARAK SİLİYORUM"

Bu tarz mesajlarla sık sık karşılaştığını belirten Behlül Nevzatoğlu, böyle mesajlar alan çok kişi olduğunu sosyal medya da denk gelindiğini bu tuzaklara çok düşüldüğünü söyledi. Bu gibi mesajları okumadan sildiğini belirten Zühal Kök ise, bu tarz mesajlara tıklayan ve dolandırılanları duyduklarını ve üzüldüklerini söyledi