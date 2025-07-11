Hiç bir işe yaramayan robottan 24 saatte 500 bin dolar kâr ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Hiç bir işe yaramayan robottan 24 saatte 500 bin dolar kâr ettiler

Hugging Face’in yeni robotu Reachy Mini, yalnızca tasarımıyla değil, hiçbir işe yaramamasıyla da gündemde.

Yapay zekâya dayalı açık kaynaklı projeleriyle tanınan Hugging Face, Raspberry Pi tabanlı Reachy Mini’yi piyasaya sürdü. Karikatür gibi antenleri ve gözleriyle dikkat çeken robot, kullanıcıya hiçbir özellik sunmuyor. Buna rağmen ilk 24 saatte 500 bin dolar gelir elde etti.

TechCrunch’ın podcast programı Equity’de konu edilen Reachy Mini, yapımcılar Kirsten Korosec, Max Zeff ve Anthony Ha tarafından “Seinfeld benzeri bir yapay zekâ donanımı” olarak yorumlandı. Yani, aslında hiçbir şey yapmıyor ama izletiyor.

Bu bölümde ayrıca Rivian’ın mikromobilite alt markası Also’nun henüz piyasaya ürün sürmeden 200 milyon dolar yatırım alması ve LangChain’in değerini 1 milyar dolara çıkaracak yeni yatırım turu da değerlendirildi.

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