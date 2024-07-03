Hiç iniş yapmadan 45 saatte dünyanın çevresini dolaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hiç iniş yapmadan 45 saatte dünyanın çevresini dolaştı

Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağı 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-46A tipi nakliye uçağıyla ilgili açıklama yayınladı.

Boeing tarafından üretilen nakliye uçağının, 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, KC-46A Pegasus, INHERENT RESOLVE Operasyonunu destekleyen USAFCENT F-15E Strike Eagles'ın havadan yakıt ikmali görevi de dahil olmak üzere dünyanın çevresini dolaşmak için 45 saatlik bir dayanıklılık görevi olan Project Magellan'ı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise, "Yerde yakıt ikmali yapılmadan başarıyla tamamlanan ilk KC-46 maksimum dayanıklılık operasyonu olan bu görev, Müşterek Kuvvetlerin herhangi bir tehdidi caydırmak ve yenmek için mesafe ne olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

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