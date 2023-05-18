'Hiç oy kullanmadım' deyince tepki çekmişti! Serel Yereli fikrini değiştirdi

Editör: Osmancan EROK

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli seçim itirafıyla gündem olmuştu.

"Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim" diyen Yereli konuşmasının devamında "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum" demişti.

Oy kullanmadığını itiraf eden genç şarkıcıya tepki yağdı.

Serel Yereli gelen mesajlardan sonra "Ben de 2. turda oy vermeye karar verdim belki yanlış düşünüyorumdur bir de bunu deneyeyim. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum" dedi.