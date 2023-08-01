Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi. İbrahim Tatlıses çareyi bakın nasıl buldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, reytinglerde beklenen izlenme oranlarını yakalayamayınca tüm kanallardan veto yedi. Tatlıses, programın yayınlanacağı kanalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi. İbrahim Tatlıses çareyi bakın nasıl buldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yıllar önceki müzisyen kadrosunda yer alan isimlerle geçtiğimiz yıllarda yeniden yayın hayatına başlamıştı. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu program eski izlenme oranlarını yakalayamayınca bütün kanallardan veto yedi.

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''İKİ AY İÇERİSİNDE TATLISES TV'DE SİZLERLE OLACAĞIZ''

1.5 yıldır yayından kaldırılan İbo Show'u reytinglerin düşmesi nedeniyle hiç bir televizyon kanalı kabul etmedi. Hal böyle olunca İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İbo Show’un yeni sezonda Tatlıses TV’de yayınlanacağını duyurdu. Stüdyo hazırlıklarının sürdüğünü belirten Tatlıses 2 ay içerisinde izleyicileri ile buluşacağını söyledi.
İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Her kanalda dizi dizi sıraya girdik İboshow tatlıses tv ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz iboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz.

REYTİNGLERE YENİK DÜŞTÜ!

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre Başta Star TV olmak üzere birçok televizyon kanalı reytingler yüzünden İbo Show'u gündemine almadı. Eski izlenme oranlarını yakalayamayan programda hep aynı sanatçıların çıkması izlenme oranlarını düşürmüştü.

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