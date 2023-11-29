Hiçbir şey bilmeyenlerin sanatı: Shoshin. Bu öğretide hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor

Dünya çapında 500 milyon kadar insanın inandığı Budizm’in en temel öğretilerinden birisi de şüphesiz Shoshin’dir.

En yalın anlatımı ile hiçbir şey bilmeme sanatı olan Shoshin, Japon toplumunun en iyi yaşam felsefelerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Shoshin felsefesinde bir konuda uzmanlaşmanın yaratıcı düşünceyi olumsuz etkileyeceğine inanılıyor.

Bundan sebeple insan karşısına çıkan her şeye bir acemi gözle bakılıyor ve bu sayede insan beynini yeniliklere açık tutuluyor.

Yıllardır Asya toplumunda üzerine konuşulan, tartışılan ve hakkında yüzlerce makale yazılan Shoshin, özellikle bütün dünyayı tabiri caizse ev hapsine sokan Covid-19 pandemisinde popülaritesini oldukça artırdı.

Shoshin insanlara şunu öğütlüyor: Bir işe başlamadan önce bildiklerinizi tamamen unutun.

O işe bir aceminin gözünden bakın. Bu sayede her zaman farklı bir bakış açısı, farklı bir düşünce yapısına sahip olabilirsiniz.