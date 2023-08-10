Hicvin usta ismi Emre Ulaş Erdoğan’ın dev eserlerini çizdi

Enflasyonun yükselişi, Doların 27 TL’yi, Eurounun 30 TL’yi aşmasının ardından akaryakıt fiyatları dahil birçok ürünün fiyatı fırladı. Gündeme dair müthiş karikatürler çizen Emre Ulaş’tan yine bomba bir karikatür geldi.

Hicvin usta ismi Emre Ulaş Erdoğan’ın dev eserlerini çizdi

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları yüzünden her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor.

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş gündem olacak karikatürü çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Ulaş AKP iktidarında dolar ve euronun fırlamasını ve akaryakıt fiyatlarının uçmasını çizdi. Karikatürde doların 27 TL, euronun 30 TL, Akaryakıt fiyatlarının ise 36 buçuk olduğu çizilmiş.

Ardından konuşma balonunda şu ifadeler yer alıyor:

Eyy muhalefet biz dev eserlerimizle karşınızdayız….

DOLAR, EURO FIRLADI AKARYAKIT FİYATLARI UÇTU

AKP iktidarında özellikle seçimden sonra enflasyonun durdurulamayışından, doların 27 TL’yi aşması, euronun 30 TL’yi aşması ve Türk Lirası’nın değersizleşmesinden sonra A’dan Z’ye her şey zamlandı.

Vatandaşlar, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında da ezilmeye devam ediyor. KDV, vergi derken benzin, LGP, akaryakıt, pazar, market ve fatura fiyatları aldı başını gitti.

Seçimden önce benzin ile motorin fiyatlarına gelen ÖTV ve brent petrol zamlarından sonra akaryakıt fiyatları 2 kata yakın yükseldi.

İstanbul’da motorin litre fiyatı 36.51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

Dolardaki yukarı yönlü hareket ile 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam gelecek. İstanbul’da motorinin litresi 38,75 TL’ye çıkacak.

Zamlar karşısında vatandaşların beli büküldükçe bükülüyor.

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