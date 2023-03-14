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  • Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı. Hık demiş babasının burnundan düşmüş

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı. Hık demiş babasının burnundan düşmüş

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan, aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılıp halen AKPakarya Milletvekilliği görevini sürdüren Kenan Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn’la şaşırtan videolar paylaşmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:34
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Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı. Hık demiş babasının burnundan düşmüş
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Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AKP  milletvekili olan Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının değeri 40 milyonun üzerindeki lüks aracını pistte tek başına kullandı. 4 yaşındaki çocuğun 1000 beygir güce sahip aracı kullandığı anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.

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