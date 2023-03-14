Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı. Hık demiş babasının burnundan düşmüş

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AKP milletvekili olan Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının değeri 40 milyonun üzerindeki lüks aracını pistte tek başına kullandı. 4 yaşındaki çocuğun 1000 beygir güce sahip aracı kullandığı anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.