Hikmet Çetin ağır sözlerle eleştirdiği Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

CHP eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerinin ardından “Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim” sözleriyle özür diledi.

Hikmet Çetin ağır sözlerle eleştirdiği Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Gazeteci Fatih Altaylı, Hikmet Çetin'in CHP'deki değişim tartışmaları hakkında, "Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyor. Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyor" dediğini yazdı.

“MAKSADINI AŞAN SÖZLER SÖYLEMİŞ OLABİLİRİM”

Sözleri siyaset gündeminde oturan Hikmet Çetin, bugün Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim" dedi.

“BUNLAR ARDAMIZDA DESEYDİN EMİN OL YAZMAZDIM”

CHP yönetiminden Çetin'e bazı sitem ve eleştiriler gitmiş olabileceğini belirten Altaylı, "Sevgili Hikmet Abi, bunları yazarak seni zor duruma düşürdü isem ben de senden özür dilerim. 'Fatih, bunlar ardamızda' deseydin, emin ol yazmazdım" ifadesini kullandı.

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