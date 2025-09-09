Hikmet Çetin'den 2 şok iddia: MHP kayyuma karşı! Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geçmek istiyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde görüşme yapan CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP'nin hukukçusu Feti Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ÇETİN: "KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR"

Çetin'in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz." dedi.

MHP'Lİ İSİMDEN: 'KAYYUM ATANMASI DOĞRU DEĞİL'

CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptalinin ardından göreve kayyum olarak eski CHP'li vekil Gürsel Tekin getirilmişti.

Hikmet Çetin, Meclis'te Feti Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmede kayyum konusunu da konuştu. Çetin, basın mensupları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çetin, Yıldız'ın 'Kayyum atanması doğru değil' dediğini iddia etti.