Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından kayıplara karışmıştı.

Adana Demirspor, ligi 44 puanla 12. sırada kapatmıştı.

Yeni sezonda da göreve devam edecek olan Hikmet Karaman, Fransa'da ortaya çıktı.

Karaman'ın Fransa'da düzenlenen Toulun Dünya Gençlik Şampiyonası'nı izlediği belirlendi.

Endonezya-Ukrayna ve İtalya-Japonya maçlarını izleyen Karaman'ın bir hafta daha bu ülkede kalacağı ifade edildi.

Karaman'ın genç yıldızlardan bazılarını Adana Demirspor'a kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

