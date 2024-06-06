Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından kayıplara karışmıştı.

Adana Demirspor, ligi 44 puanla 12. sırada kapatmıştı.

Yeni sezonda da göreve devam edecek olan Hikmet Karaman, Fransa'da ortaya çıktı.

Karaman'ın Fransa'da düzenlenen Toulun Dünya Gençlik Şampiyonası'nı izlediği belirlendi.

Endonezya-Ukrayna ve İtalya-Japonya maçlarını izleyen Karaman'ın bir hafta daha bu ülkede kalacağı ifade edildi.

Karaman'ın genç yıldızlardan bazılarını Adana Demirspor'a kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

İlgili Haberler
Ergin Ataman çılgına döndü
Son Haberler
Erdoğan'ın Özgür Özel'e yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu Gündem
Erdoğan'ın Özgür Özel'e yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu
Tayland'dan geldi Adana'da ekildi! Hasadına başlanan ürünü gören bir daha bakıyor Yaşam
Tayland'dan geldi Adana'da ekildi! Hasadına başlanan ürünü gören bir daha bakıyor
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası
Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getirecek branşları açıkladı Spor
Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getirecek branşları açıkladı
Japon Uzman deprem felaketini bekleyen illeri açıkladı Gündem
Japon Uzman deprem felaketini bekleyen illeri açıkladı
TSKB Kalkınma Günü’nde finans, akademi ve iş dünyası buluştu Ekonomi
TSKB Kalkınma Günü’nde finans, akademi ve iş dünyası buluştu
Dünyanın en pahalı yemekleri belli oldu. Fiyatları dudak uçuklatıyor Yaşam
Dünyanın en pahalı yemekleri belli oldu. Fiyatları dudak uçuklatıyor