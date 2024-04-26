Hikmet Karaman maçı kimin kaybettirdiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Adana Demirspor sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mavi Şimşekler rakibine 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından kameraların başına geçen Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın galibiyetindeki en önemli faktörün Muslera’nın performansı olduğunu belirten Hikmet Karaman, "İlk yarı Semih'in sakatlanması bizim adımıza talihsizlik. Manev ile orayı evet doldurduk. Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık. İyi oyun ortaya koyduk ama iki ucun gol yedik. 2-0'dan sonra lig liderine karşı oyun başka yere gidiyor. Demoralize oluyorsun... Oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkarak burada olması çok önemli. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Keşke onlara iyi skorla hediye verebilseydik. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın olmaması dezavantajı ama oyuncular bunu hissettirmedi. İzleyenler iyi bir maç seyretti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçı hatırlatan Karaman her iki maçta da iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Bu yeni bir takım. Genç oyuncular var, bu oyuncuları geliştireceğiz, demoralize etmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.