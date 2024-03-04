Hikmet Karaman 'Şota hocadan özür dilerim' diyerek açıkladı

Trendyol Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük’ü kendi evinde 1-0 mağlup eden Yukatel Adana Demirspor’un teknik patronu Hikmet Karaman, kritik bir zafer kazandıklarını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Karaman, bu galibiyetin hem kulüpleri hem de ligdeki durumları için değerli olduğunu ifade ederek, “Bu üç puan, galibiyet serisi yakalamak için iyi bir başlangıç oldu. Takımımızda cezalılar, sakatlar olmasına rağmen oyuncularımız koşullar ne olursa olsun savaşmayı ve Demirspor taraftarına sahada layık olmayı başardılar. 1-0’dan sonra rakibimizden daha net fırsatlar yakaladık. Son anlarda ikinci golü atabileceğimiz pozisyonlar, rakibimize göre daha açıktı.” dedi.

Karaman, takım olarak zamana ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “Bu zamanı da verimli kullanmamız lazım. Hem maç yaparak hem de oyunu, oyuncuyu analiz ederek değişimler yaparak puan almamız gerekiyor. Biz bunu hep birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Sabırlı olalım.” şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman, maç esnasında bazı aksiliklerin olduğunu söyleyerek, “Rakip takımdan, Şota hocadan, Karagümrük camiasından adımıza yanlışlarımız olduysa özür dilerim. Çünkü birkaç defa top oyuna girip çıktı. Biz de bunları yaşıyoruz. Hem kendi evimizde hem de deplasmanlarda yaşadık.” ifadelerini kullandı.