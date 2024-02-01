Hikmet Karaman'a 'Kel' diyen kişi için istenen ceza belli oldu

Şu anda Adana Demirspor'u çalıştıran Hikmet Karaman, Kayserispor teknik direktörüyken 6 Mart 2022'de bir paylaşım yapmıştı.
Serhat Ö. isimli bir kişi de o paylaşımın altına küfürlü yazı yazarken, "Kel" diye de yorum yapmıştı.
Hikmet Karaman da Serhat Ö.'den şikayetçi olmuştu.
Serhat Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dava Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yurt dışında olduğu belirtilen sanık Serhat Ö. duruşmaya katılmadı.
Mahkeme hakimi sanığın yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.