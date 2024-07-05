Hikmet Karaman'dan flaş Arda Güler iddiası

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'da takip eden teknik direktör Hikmet Karaman, milli takımın genç yıldızı Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Karaman, şunları söyledi:

"Avusturya maçında Arda Güler’i çok beğendim. Diğer maçlar için aynı şeyi söylemiyorum. Kanat oynadığında Gürcistan maçında, rakip kanattan gidince takip etmiyor. Arda gibi, Kenan gibi oyuncuları Barış Alper ile kıyaslayamayız. Dayanaklılığı yüksek, gidip geliyor. Galatasaray’da sol bek oynadığında defans tecrübesini de kazandı. Arda, top bizde olduğu zaman rakip kaleyi düşünen bir adam. Bu oyuncu geri koştuğunda bu kez hücumda faydalı olamaz. Diğer maçlarda bunu gördük. Biz ceza sahasına gömüldüğümüzde takımı devamlı çıkartmak için hem orta sahaları hem de diğer arkadaşlarını ön alan baskısı yapmak için zorladı.

Arda, Alex de Souza’yı çok daha fazla geçecek. Bu benim şahsi kanaatim. Biz Alex’i 28 yaşından sonra gördük. Arda şu anda o yaşa gelene kadar çok ilerler. Star olmak, yıldız olmak, yetenekli bir oyuncu olmak aynı zamanda çok çalışmayı gerektirir. Siz yetenekli olabilirsiniz ama çalışmaz, gelişmezseniz yeteneğiniz kaybolur. Real Madrid gibi bir kulüpte daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum.

Ben Arda’yı Alex’ten önde görüyorum. Maç sayısı olarak Alex önde olabilir. Alex de koşmayı sevmeyen ama attığı frikiklerle, duran toplarla, paslarla, şutlarla bir anda ön plana çıkıyordu. Şimdi Arda; dripling yapıyor, adam eksiltiyor, uzaktan şut atıyor. Mesela Merih, ikinci golde kule gibi çıkmış ama o orta gelmezse siz istediğiniz kadar çok yükselin. Korner golünde sadece kafa vurmak değil. Bazen biz takım çalıştırırken kafa vuran oyuncular var, korner atacak oyuncun yok. Korner atmak, duran top kullanmak başka bir meziyet. Arda, adamın ağzına attı.

Arda farklı bir yere gelecek. Biz çalım, dripling, Gürcistan’a attığı gole gibi fantastik şeyleri seviyoruz. Ben onlardan hoşlanıyorum ama onları sevmiyorum. Ben sahada taktik duruşu, top rakipteyken, bizdeyken, bunlar beni daha cezbediyor.

Arda, Avusturya maçındaki oyunuyla 10 üzerinden 10’u aldı benden. Yaşı küçük, aklı büyük. Ben oyuncularıma şunu söylerim hep. Antrenmana çıktığımız zaman herkes eşit. Ağabey, amca yok. Öyle bir şey yok. Sahada herkes eşit. İsteyeceksiniz, korkmayacaksınız, yakın teması yapacaksınız. Arda kendinden büyüklere, tecrübeli ağabeylerine doğru akıl veriyor. Top onda şuraya oyna diyor veya oyna diyor."