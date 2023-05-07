Hilal Altınbilek İtalya'da fırtına gibi esti

Hilal Altınbilek, Dört sezon boyunca Adana’da çekilen “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Altınbilek, dizinin en çok izlendiği ülke olan İtalya’nın en büyük TV kanallarından Chanel 5’deki Verissimo programına konuk oldu.

Roma’da 24 saat kalabilen güzel oyuncu program çekiminden sonra hayranlarıyla bir araya geldi. Altınbilek, programa katılmakta yetinmeyip ayrıca ünlü dergi Chi’ye de röportaj verdi.

Hilal Altınbilek, fenomen proje “Bir Zamanlar Çukurova” hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu ayağının tozuyla Meksika’ya uçtu ve Türk Hava Yolları’nın davetine katıldı. Ülkede büyük ilgi gören ve çok gururlanan Altınbilek ardından da Panama’ya uçtu.