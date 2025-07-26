Hilvan’da TIR faciası! Şarampole devrilip yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hilvan’da TIR faciası! Şarampole devrilip yandı

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda Mehmet Kaya’nın kullandığı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve alev aldı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kaya'nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR'a müdahale ederek söndürdü.

Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hilvan’da TIR faciası! Şarampole devrilip yandı

Hilvan’da TIR faciası! Şarampole devrilip yandı

Hilvan’da TIR faciası! Şarampole devrilip yandı

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