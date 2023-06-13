Hindistan 15 yıl sonra buğday stok hacmini sınırlandırıyor

Editör: Serkan Talan

2008'den bu yana ilk kez Hindistan hükümeti, üreticilerin ve tedarikçilerin stokta tutmalarına izin verilen buğday miktarına kısıtlamalar getirdi. Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanlığı'nın Çarşamba gecesi bildirdiğine göre, cumhuriyet yetkilileri enflasyonla mücadele için böyle bir adım attı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Hindistan Hükümeti, gıda güvenliğini sağlamak ve istifçiliği ve fiyatlar üzerinde spekülasyonları önlemek için ülkenin tüm bölgelerindeki toptan ve perakende satışlar, büyük perakende zincirleri ve ikincil işleme işletmeleri için buğday stoklarının hacmine kısıtlamalar getirmeye karar verdi’’ ifadelerini kullandı.

Talimatın 12 Haziran'da yürürlüğe girdiği ve 31 Mart'a kadar geçerli olacağı açıklandı.

Times of India gazetesine göre , Hindistan hükümetinin böyle bir hamlesinin, 2024'te yapılacak parlamento seçimleri göz önüne alındığında, buğday fiyatlarında daha fazla artışı önleme arzusu ve muson yağmurlarının geç geleceği korkusuyla da açıklanabileceği vurgulandı.