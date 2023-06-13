Hindistan 15 yıl sonra buğday stok hacmini sınırlandırıyor

Hindistan'ın enflasyonla mücadele kapsamında, stokta tutmalarına izin verilen buğdayın sınırlandırılacağını açıkladı.

Hindistan 15 yıl sonra buğday stok hacmini sınırlandırıyor

Editör: Serkan Talan

2008'den bu yana ilk kez Hindistan hükümeti, üreticilerin ve tedarikçilerin stokta tutmalarına izin verilen buğday miktarına kısıtlamalar getirdi. Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanlığı'nın Çarşamba gecesi bildirdiğine göre, cumhuriyet yetkilileri enflasyonla mücadele için böyle bir adım attı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Hindistan Hükümeti, gıda güvenliğini sağlamak ve istifçiliği ve fiyatlar üzerinde spekülasyonları önlemek için ülkenin tüm bölgelerindeki toptan ve perakende satışlar, büyük perakende zincirleri ve ikincil işleme işletmeleri için buğday stoklarının hacmine kısıtlamalar getirmeye karar verdi’’ ifadelerini kullandı.

Talimatın 12 Haziran'da yürürlüğe girdiği ve 31 Mart'a kadar geçerli olacağı açıklandı.

Times of India gazetesine göre , Hindistan hükümetinin böyle bir hamlesinin, 2024'te yapılacak parlamento seçimleri göz önüne alındığında, buğday fiyatlarında daha fazla artışı önleme arzusu ve muson yağmurlarının geç geleceği korkusuyla da açıklanabileceği vurgulandı.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle Spor
Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı Magazin
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor Güncel
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek?
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı Güncel
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı
2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor Kültür Sanat
2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor