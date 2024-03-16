Hindistan 19 Nisan'da genel seçime gidiyor

Kaynak: AA
Hindistan 19 Nisan'da genel seçime gidiyor
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimler 19 Nisan'da başlayıp 4 Haziran'da bitecek.

Hindistan Seçim Komisyonu, 19 Nisan’da başlayacak genel seçimlerin 7 aşamada gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamaya göre sonuçlar, oy verme işleminin sona ermesinden 3 gün sonra 4 Haziran'da duyurulacak.

Seçim sürecinde eyaletlerin farklı zamanlarda oy kullanacağı, 1 milyara yakın seçmenin Parlamentonun alt kanadına 543 üye seçmek için sandıklara gideceği ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bharatiya Janata Partisi, muhalefet partilerinden oluşan geniş bir ittifaka karşı üst üste üçüncü dönem için yarışıyor.

Son olarak 2019'daki seçimlerden galip çıkan Modi, 20'den fazla partinin oluşturduğu muhalefet bloku ile yarışacak. Anketlere göre, Modi'nin üçüncü kez genel seçimleri kazanması bekleniyor.

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