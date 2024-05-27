Hindistan Başbakanı böyle oy istedi: Tanrı beni bir amaç için gönderdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bir televizyon kanalına verdiğiröportajda Modi, Tanrı tarafından dünyaya belirli bir amaç için gönderildiğini iddia etti. Bu açıklama, ülkedeki seçim sürecinde büyük yankı uyandırdı.

Hindistan'da 1 Haziran'da sona erecek seçimden zaferle ayrılmayı bekleyen Başbakan Modi, "Tanrı'nın (Parmatma) beni bir amaç için gönderdiğine inanıyorum. Amaca ulaşıldığında da görevim bitmiş olacak. Bu nedenle kendimi tamamen Tanrı'ya adadım" ifadelerini kullandı.

Tanrı'nın kendisine rehberlik görevinde bulunduğunu söyleyen Modi, "Kartlarını göstermiyor. Bana bir şeyler yaptırıyor. Sırada ne olduğunu sormak için O'nunla doğrudan iletişim kuramıyorum" diye konuştu.

MUHALEFETTEN MODİ'YE JET YANIT

Muhalefetteki Kongre Partisi Lideri Rahul Gandhi, Başbakan Modi'nin açıklamasına ilişkin olarak "Sıradan bir insan Modi'nin son dediklerini söyleseydi hemen bir psikiyatriste götürülürdü" eleştirisinde bulundu.

Modi, daha önce verdiği bir röportajında da annesinden biyolojik olarak dünyaya geldiğini zannettiğini fakat tecrübeleri ışığında Tanrı tarafından gönderildiğini düşündüğüne ikna olduğunu söylemişti.

Konuya ilişkin olarak, Hinduizm inancında "Parmatma" kelimesi "mutlak" ve "yüce benlik" anlamlarına karşılık geliyor.

HİNDİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan ve 1 Haziran'a kadar devam edecek olan seçimlerde, yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Başbakan Modi'nin liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP), son seçimlerde olduğu gibi, "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" adı altında bir araya gelmiş muhalefet partileriyle, "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" çatısı altında geniş bir koalisyon oluşturan rakipleriyle yarışıyor.

Seçmenler, Hindistan genelindeki 28 eyalet ve "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde, oy kullanma sürecini 19 ve 26 Nisan'da başlayarak, ardından 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere toplamda 7 aşamada tamamlayacaklar.

Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak ve Hindistan'ın yeni hükümeti belirlenecek.