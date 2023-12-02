Hindistan başbakanından Türkçe Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde liderlerle görüşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan son olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi:

Dubai'deki #COP28 Zirvesi esnasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğüm için mutluyum.