Hindistan donanması savaş gemilerini Umman Denizi'ne gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Hindistan donanması savaş gemilerini Umman Denizi'ne gönderdi
Yemen'e bağlı Husilerin ticaret yollarına ve gemilere saldırı düzenlemesinin ardından, Hindistan donanması Umman Denizi'ne savaş gemisi gönderdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, Hindistan Deniz Kuvvetleri'nin, İsrail'e bağlı bir kimyasal tankere kıyı açıklarında düzenlenen saldırının ardından Umman Denizi'ne savaş gemileri gönderdiğini açıkladı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, ‘‘Umman Denizi'ndeki son saldırı dalgası göz önüne alındığında caydırıcı bir varlığı sürdürmek için denizin çeşitli bölgelerine 3 gizli güdümlü savaş gemisinin konuşlandırıldığını’’ söyledi. Aynı zamanda “etki alanı farkındalığı” için uzun menzilli deniz devriye uçaklarının da kullanıldığı belirtildi.

23 Aralık’ta ticaret gemilerine yönelik saldırının İran tarafından desteklenen Husiler öncülüğünde yapıldığı iddia edilmiş ancak İran bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı.

Benzer şekilde Kızıldeniz’de yaşanan saldırıların haricinde Arap Yarımadası’nda da militarist yapılanmanın hızla arttığı bildirildi.

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