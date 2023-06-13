Hindistan ve Pakistan'da kasırga nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Yetkililer yaptığı açıklamada, saatte 150 kilometreye varacağı tahmin edilen bir kasırganın, kıyılarına yaklaşırken, Hindistan ve Pakistan'da 40.000'den fazla insanın tahliye edildiğini söyledi.

Hükümet hava gözlemcileri, Bengalce'de "felaket" anlamına gelen Biparjoy adlı kasırga için, ''Umman Denizi'nde ilerliyor ve çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak karaya ineceği tahmin ediliyor'' ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın güneydoğusundaki Sindh eyaletinde yetkililer, fırtına yolundan en az 20.000 kişinin tahliye edildiğini söylerken, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sınırın ötesine geçen yetkililer de benzer bir sayının taşınmasına yardım ettiklerini söyledi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, fırtınanın Perşembe akşamı saatte 150 kilometreye varan rüzgarlarla Hindistan'ın Jakhau limanı yakınlarında vuracağını açıkladı.