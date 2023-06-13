Hindistan ve Pakistan'da kasırga nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

İki ülkede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan'da kasırga nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Yetkililer yaptığı açıklamada, saatte 150 kilometreye varacağı tahmin edilen bir kasırganın, kıyılarına yaklaşırken, Hindistan ve Pakistan'da 40.000'den fazla insanın tahliye edildiğini söyledi.

Hükümet hava gözlemcileri, Bengalce'de "felaket" anlamına gelen Biparjoy adlı kasırga için, ''Umman Denizi'nde ilerliyor ve çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak karaya ineceği tahmin ediliyor'' ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın güneydoğusundaki Sindh eyaletinde yetkililer, fırtına yolundan en az 20.000 kişinin tahliye edildiğini söylerken, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sınırın ötesine geçen yetkililer de benzer bir sayının taşınmasına yardım ettiklerini söyledi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, fırtınanın Perşembe akşamı saatte 150 kilometreye varan rüzgarlarla Hindistan'ın Jakhau limanı yakınlarında vuracağını açıkladı.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok Ekonomi
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok
İmamoğlu'nun avukatından siyasi yasak açıklaması Güncel
İmamoğlu'nun avukatından siyasi yasak açıklaması
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
2 hafta sonra ortaya çıktı! İmamoğlu ile Özel gizli gizli buluşup neler konuştu Siyaset
2 hafta sonra ortaya çıktı! İmamoğlu ile Özel gizli gizli buluşup neler konuştu
Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler Magazin
Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi Spor
Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi
Sağanak yağış sonrası çöpler limanlara toplandı Güncel
Sağanak yağış sonrası çöpler limanlara toplandı