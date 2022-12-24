Hindistan'da 7 yaşındaki bir çocuk leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.
Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini açıkladı.
Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.
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