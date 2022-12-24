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Hindistan'da 7 yaşındaki bir çocuk leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 21:58
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Hindistan'da 7 yaşındaki bir çocuk leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'da 7 yaşındaki bir çocuk leopar tarafından öldürüldü
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini açıkladı.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.

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