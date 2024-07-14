Hindistan'da kolera alarmı

Gandhinagar bölgesinde vazifeli sağlık müdürleri, baş bölge sağlık görevlileri ve diğer tüm sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yetkililer durumu incelemek üzere bir araya geldi.

Anand, Jamnagar ve Vadodara gibi bölgelerde de vakalar bildirildi. Eyalet Sağlık Departmanı'nın müdür yardımcısı, halk sağlığı uzmanı Dr. Nilam Patel, kanalizasyon boru hattı sızıntılarını ele almanın aciliyetini vurguladı.

Patel, "Salgın muhtemelen sızıntılardan kaynaklanıyor. Bunu bir anda durdurmamız gerekiyor. Eğer başka bir sebebi var ise onu tespit edip yolumuzu ona göre çizmeliyiz" diye konuştu.

Gujarat'taki Rajkot'un bazı bölgeleri, yetkililerin açıklamasına göre ciddi bir kolera salgını ile karşı karışıya.

Hindistan hükümeti son yaptığı açıklamada bölgeye gerekli bütün desteğin verileceğini açıkladı.