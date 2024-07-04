Hindistan’da ölü sayısı 48’e yükseldi

Kaynak: AA
Hindistan’da ölü sayısı 48’e yükseldi

Kuzeydoğu Hindistan'da şiddetli yağışlar ve seller, 48 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hindustan Times'ın bildirdiğine göre, Assam ve Manipur eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketi devam ediyor. Yetkililer, bölgede seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer, yağış ve selin bölgedeki konutları ciddi şekilde etkilediğini ve binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi, bu da felaketin şiddetini ve yaygınlığını gösteriyor.

Muson yağmurları, her yıl haziran-eylül döneminde bölgede büyük zararlara neden oluyor. Bilim insanları, son yıllarda Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda artan düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünde birleşiyor.

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