Hindistan’da son 24 saatte 15 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da son 24 saatte 15 ölü

Hindistan’da etkisini gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle son 24 saatte Bihar ve Odisha’da en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadelesine devam ederken başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometreler 52,9 dereceyi gösterdi. Bu derecenin, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu belirtilirken meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan’ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise sıcak hava dalgasının devam etmesinin beklendiği iletildi.

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Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken yaşanan can kaybının 10’unun Odisha’nın Rourke bölgesinde olduğu, 5 can kaybının ise Bihar’ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği duyuruldu. Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

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7 KİŞİ YOLDA ÖLDÜ

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade ederken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği aktarıldı.
Odisha hükümeti ise, aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı. Bugün sıcaklığın 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi’de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti.

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