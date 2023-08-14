Hindistan’da tapınak çöktü: 9 ölü

Hindistan’ın Himaşal Pradeş eyaletinde toprak kayması sebebiyle bir tapınağın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Hindistan’da tapınak çöktü: 9 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyaletin başkenti Shimla'da tarihi bir tapınağın toprak kayması nedeniyle çökmesi sonucu onlarca kişi enkaz altına kaldı.

Olayda, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerini ziyaret eden Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, enkaz altında 20-25 kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Sukhu, ayrıca eyalet sakinlerine şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Eyalette şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen olaylarda son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti. Toprak kaymaları nedeniyle ana yolların trafiğe kapandığı eyalette birçok evde ise hasar meydana geldi.

aw008115-01.jpg

aw008115-02.jpg

aw008115-03.jpg

aw008115-04.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun Spor
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket Magazin
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler? Keşfet
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler?
Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu? Ekonomi
Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu?
Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı Güncel
Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
Rüyada öğretmen görmek ne demek? Rüyada öğretmen görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada öğretmen görmek ne demek? Rüyada öğretmen görmek neye işaret?
Rusya: Ukrayna’da insansız deniz aracı üretim tesisleri ve depolarını vurduk Dünya
Rusya: Ukrayna’da insansız deniz aracı üretim tesisleri ve depolarını vurduk