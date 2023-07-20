Hindistan'da toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde dün gece 17 ev toprak altında kaldı.

Toprak kayması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette, tren seferleri ve kara yolu trafiği aksadı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.

Muson yağmurları nedeniyle ülkede son iki haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi geçti.

TAC MAHAL’İ SEL SULARI BASTI

Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'in bahçesi sular altında kaldı.

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin ünlü simgelerinden biri olan Tac Mahal’i etkiledi. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'u su bastı. Turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi yapının arka bahçesi sular altında kaldı. Yerel yetkililer, nehrin taşması sonucu sel sularının son olarak 45 sene önce Tac Mahal’in duvarlarına ulaştığını ifade etti.

Hindistanlı yetkililer, iklim krizi nedeniyle şiddetli yağışların sık sık yaşanacağını vurguladı.

17. YÜZYILDA İNŞA EDİLMİŞTİ

İslam mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen Tac Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercümend Banu Begüm (Mümtaz Mahal) için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında inşa edilmişti. Tac Mahal’de Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen imparator Şah Cihan'ın mezarları yer alıyor.