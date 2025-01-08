Hindistan’daki bir fil insanlara saldırdı: 17 yaralı

Kaynak: İHA

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali sırasında süslenen bir fil, insanlara saldırdı.

Filin saldırısı sonucu 1’i ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

FİL ZORLUKLA KONTROL ALTINA ALINDI

Pakkathu Sreekuttan adı verilen fil, saldırısının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yaralılar, yakınlardaki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Filin neden saldırdığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, olay çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerle belgelendi.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi havaya kaldırarak yere fırlatması yer aldı. Filin saldırısının detaylarına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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