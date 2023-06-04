Hindistan'daki tren kazasının sebebi ortaya çıktı

Editör: Serkan Talan

Hindistan'ın Demiryolları Bakanı yaptığı açıklamada, Doğu Hindistan'da 300'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan trenin raydan çıkması olayının elektronik sinyalizasyon sistemindeki bir trenin yanlış bir şekilde ray değiştirmesine neden olan bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Ashwini Vaishnaw, Yeni Delhi Televizyonu ile yaptığı röportajda, "Bunu kimin yaptığı ve sebebinin ne olduğu soruşturmadan sonra ortaya çıkacak" dedi.

Yapılan ön araştırmalarda, yüksek hızlı Coromandel Express'e ana hatta girmesi için bir sinyal verildiğini, ancak sinyalin daha sonra kaldırıldığını ve trenin bunun yerine bitişik bir döngü hattına girdiğini ve burada bir yük trenine çarptığı ortaya çıktı.