Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkisini sürdürüyor.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle eyalette yaklaşık 55 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sukhu, ölü sayısının artmasından korktuğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının "canla başla" devam ettiğini söyledi.

Eyalet polisi, Bhakra Barajı'ndaki su hacminin önemli ölçüde artması nedeniyle nehir kıyılarında yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi de eyalette yüzlerce yolun ulaşıma kapandığını duyurdu.

ÖLENLERİN SAYISI 280'İ AŞTI

Hazirandan bu yana eyaletteki şiddetli yağmur ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısının 280'i aştığı kaydediliyor.

İçişleri Bakanı Amit Shah, dün, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını bildirmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş ve Uttarkand’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" vermişti.

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