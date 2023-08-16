Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

KAYNAK: AA
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgarlar, etkilerini 4. gününde de sürdürüyor.

Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi yetkilisi Praveen Bhardwaj, AA'ya verdiği demeçte, eyalette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 67 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişiye hala ulaşılamadığını bildirdi.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşımın mümkün olmadığı Kangra bölgesinin alçak bölgelerinde ikamet eden 800'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Amit Shah, 14 Ağustos'ta, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını bildirmişti.

Eyalet polisi, Bhakra Barajı'ndaki su hacminin önemli ölçüde artması nedeniyle nehir kıyılarında yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi de eyalette yüzlerce yolun ulaşıma kapandığını duyurmuştu.

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