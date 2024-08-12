Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü

Kaynak: AA
Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, etkili yağışlar nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi. Jaipur, Bharatpur, Madhorajpura, Beawar, Kekri, Karauli ve Banswara gibi şehirlerde meydana gelen boğulma, çöken evlerin altında kalma ve nehir sularına kapılma gibi olaylarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, su birikintileri ve elektrik direklerinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak afet yönetimi biriminin talimatlarına uyulması çağrısında bulundu.

Himaçal Pradeş eyaletinde ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Una bölgesinde birçok yolun kapandığı ve bir köyde toprak kayması nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.

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