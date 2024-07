Hint Okyanusu Savunma ve Güvenliği Zirvesi, Avustralya'da toplanacak

Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond, Birleşik Krallık Birinci Deniz Lordu Amiral Sir Ben Key ve ABD Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Lisa Franchetti'nin de katılacağı etkinlikte ABD, Avustralya, Asya ve Güney Doğu Asya'dan endüstri ve siyaset camiası ile hükümetten bir dizi konuşmacı yer alacak.

IODS 2024, Defence West ve Perth USAsia Centre tarafından organize edilen bir konferans programı ile Defence West ve Batı Avustralya İş, Turizm, Bilim ve Yenilik Departmanı tarafından, organizatör AMDA Foundation Limited ile birlikte sunulmaktadır.

Konferans programı AUKUS, Quad ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili konuları kapsayacaktır:

- Küresel istikrarsızlık ve Hint Okyanusu

- AUKUS'un endüstri için etkileri

- Hint Okyanusu'nda Deniz İşbirliği

- Hint Pasifik'ten Perspektifler

2022 Hint Okyanusu Savunma ve Güvenlik Konferansı, Perth Optus Stadyumu'nda düzenlenmiş ve konferansa hükümet, akademi ve savunma sanayinden 500'den fazla kişi katılmıştı.

Perth Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki genişletilmiş 2024 etkinliği şunları içerecektir:

- İki günlük Hint Okyanusu Savunma ve Güvenlik Konferansı (24-25 Temmuz)

- Yaklaşık 130 katılımcı şirketin yer alacağı bir sergi (24-26 Temmuz)

- IODS Savunma ve Sanayi Fuarı da dahil olmak üzere ağ kurma etkinlikleri ve fırsatları

- The Better Together Ball ile işbirliği içinde akşam yemeği (25 Temmuz)

- İnovasyon Ödülleri sunumları ve kazanan sunumu (26 Temmuz)

- Perth okulları ile birlikte kariyer ve beceri programı (26 Temmuz)