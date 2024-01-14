Hipertansiyon hastalarının sayısı neden arttı

HİPERTANSİYONUN ARTIŞI VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?

Dünya genelinde hipertansiyon, yani yüksek kan basıncı, önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 30 yılda hipertansiyon hastalarının sayısı iki katına çıkarak 1,28 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu artış, kalp, beyin, böbrek ve diğer organlara yönelik hastalık risklerini artırmaktadır.

HASTALIĞIN YAYGINLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, 30 yılda hipertansiyon hastalarının sayısı 650 milyondan 1,28 milyara yükselmiştir. Bu hastaların büyük bir kısmı, yaklaşık 700 milyonu, tedavi edilmemiştir.

TEDAVİ ERİŞİMİ

DSÖ’nün araştırmalarına göre, hipertansiyon hastalarının yarısından fazlası gerekli tedaviye erişememektedir. Teşhis edilen yetişkinlerin yalnızca yüzde 42’si tedavi görmekte ve yüzde 21’i hastalığı kontrol altına alabilmektedir.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Hastalığın oranı yüksek gelirli ülkelerde azalırken, düşük ve orta gelirli ülkelerde artış göstermektedir. Kanada, Peru ve İsviçre gibi ülkelerde hipertansiyon oranları düşükken, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Paraguay, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde daha yüksek oranlara rastlanmaktadır.

SAĞLIK ETKİLERİ

Hipertansiyon, özellikle 30 ve 40’lı yaşlarda beyne zarar verebilir ve ilerleyen yaşlarda kan damarlarındaki hasar ile beyin küçülmesine yol açabilir. “The Lancet” dergisinde yayımlanan araştırmalar, bu dönemde görülen hipertansiyonun beyin hasarını hızlandırdığını göstermektedir.