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Hipertansiyonu olanlar dikkat. İşte kritik 7 adım

Hipertansiyonu olan hastaları rahatlatacak 7 adım açıklandı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 08:59
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Hipertansiyon nasıl önlenir? Kritik 7 adımı uzman Ersin Öner açıkladı

Hipertansiyonu olanlar dikkat. İşte kritik 7 adım
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Dr. Ersin Özen Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığının dünya ortalamasından daha yüksek olduğunu açıkladı.

Özen, “Türkiye’de hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında seyrediyor. Hipertansiyon kontrolü ise yüzde 16,4- 28,7 arasında değişiyor. Sanılanın aksine ülkemizde yüksek tansiyon kadınlarda daha sık görülüyor. Kadınlarda yüzde 10 daha fazla yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşıyoruz” diye konuştu. Dr. Ersin Özen, “Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

KRİTİK 7 ADIM

İdeal kilonuzu koruyun.

Meyve ve sebze tüketiminizi artırın.

Tuzu kısıtlayın.

Düzenli fiziksel aktivite.

Tütün mamülleri alışkanlığınız varsa bırakın.

Kafein alımınızı azaltın.

Stres azaltıcı yöntemleri deneyin.

15- 20 DAKİKA EGZERSİZ

Hipertansiyon hastalarının kilo kontrolünün önemine vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek en doğrusu. Prehipertansiyon aşamasında olan hastaların, yaşam tarzı değişikliklerini uygulayarak kendilerini bu durumdan korumaya çalışmaları gerekir. Hipertansiyon hastalarının evde basit fizik hareketleri, sosyal medyada online da yapılabilen bazı başlangıç seviyesindeki pilates, aerobik veya yoga gibi derslerden faydalanarak günde en az 15-20 dakika egzersiz yapmaları yerinde olur” önerisinde bulundu.

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