Hipertansiyonun bilinmeyen yüzü ortaya çıktı

Yüksek tansiyon, ya da tıbbi adıyla hipertansiyon, dünya genelinde 1.3 milyar yetişkini etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı. Ancak bu hastaların neredeyse yarısı, yani yaklaşık 650 milyon kişi, hastalığının farkında bile değil.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, hipertansiyon kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi komplikasyonların en önde gelen nedenlerinden biri.

Uzmanlar, düzenli tansiyon ölçümünün hayat kurtarıcı olduğunu vurgularken, “sinsi katil” olarak adlandırılan bu hastalığa karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

HİPERTANSİYONUN SESSİZ İLERLEMESİ

Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden yıllarca ilerleyebildi. Türkiye’de her üç yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğu tahmin edilirken, bu hastaların üçte birinin durumundan habersiz olduğu belirtildi.

Uzmanlar, “Hipertansiyon, baş ağrısı, burun kanaması veya nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebildiği gibi, çoğu hastada hiçbir şikayete yol açmaz. Bu nedenle düzenli ölçüm yapılmazsa, hastalık sinsice organ hasarlarına neden olabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapılan bir araştırma, dünya genelinde hipertansiyon hastası sayısının 1.13 milyar olduğunu ortaya koyarken, bu sayının 2025 yılına kadar 1.5 milyara ulaşması beklendi.

Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin aktardığı verilere göre, hipertansiyon kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri. Araştırmalar, düzenli egzersizin kan basıncını düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

Örneğin, haftada 5-7 gün 30 dakikalık orta yoğunlukta aerobik egzersiz (yürüyüş, bisiklet, yüzme) sistolik kan basıncını 8.3 mmHg, diastolik kan basıncını ise 5.2 mmHg düşürebildi

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Stephen Kopecky, hipertansiyonun kontrol altına alınmasında yaşam tarzı değişikliklerinin kritik olduğunu vurguladı:

“Tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek, ilaç tedavisi kadar etkili olabilir. Ancak hastaların çoğu, tansiyonlarının yüksek olduğundan habersiz olduğu için bu önlemleri almıyor.”

Kopecky, özellikle 40 yaş üstü bireylerin ve ailesinde hipertansiyon öyküsü olanların yılda en az iki kez tansiyon ölçtürmesini önerdi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. James Brown, hipertansiyonun “toplum sağlığını tehdit eden bir tsunami” olduğunu ifade etti. Brown, “Hastaların yarısının durumlarından habersiz olması, sağlık sistemleri için büyük bir yük. Erken teşhisle, felç ve kalp krizi gibi komplikasyonların önüne geçebiliriz” dedi. Brown’un liderliğinde yapılan bir çalışma, hipertansiyonun retina damarlarında hasara yol açarak görme kaybına neden olabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, hipertansiyon tanısı konan hastaların düzenli göz muayenesi yaptırması önerildi.

Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Gianfranco Parati ise, genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyonun hormonal bozukluklarla bağlantılı olabileceğini belirterek, “18-50 yaş aralığında yüksek tansiyon görülen bireylerde, tiroid, böbrek üstü bezi veya hipofiz bezi bozuklukları araştırılmalı. Bu durumlar, hipertansiyonun ikincil nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

Uzmanlar, hipertansiyonun kontrol altına alınmasında beş altın kuralı sıraladı:

Tuz tüketimini azaltmak, kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak, şeker ve alkol tüketimini sınırlamak ve stresi yönetmek. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü uzmanları, günlük tuz tüketiminin 2 gramın altında olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, günde 10 bin adım atmak kan basıncını düzenlemede etkili bir yöntem.

Hipertansiyonun sinsi doğasına karşı farkındalık oluşturmak için Dünya Hipertansiyon Günü gibi etkinlikler büyük önem taşıyor. WHO’nun 2024 Dünya Kalp Günü’nde paylaştığı veriler, hipertansiyonun kalp hastalıkları riskini artırdığını ve erken teşhisle bu riskin azaltılabileceğini gösterdi.

Hipertansiyon, sessizce ilerleyen bir tehlike. Uzmanlar, düzenli tansiyon ölçümünün ve sağlıklı yaşam tarzının bu sinsi katili durdurabileceğini söyledi. Tansiyonunuzu en son ne zaman ölçtürdünüz? Belki de şimdi tam zamanı.