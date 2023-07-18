Hipertermi(sıcak çarpması) nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sıcak çarpmasıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan sıcak çarpmasıyla ilgili detaylar

HİPERTERMİ NEDİR?

Hipertermi, vücut sıcaklığının normal seviyelerin üzerine çıktığı tıbbi bir durumdur.

Hipertermi, vücudun çekirdek sıcaklığı normal seviyesinin üzerine çıktığında ortaya çıkar. Bu, sıcak çarpması, ateş, enfeksiyon veya diğer hastalıklar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir.

Hipertermiye genellikle sıcak çarpması, ateş veya enfeksiyon gibi altta yatan bir tıbbi durum neden olur. Ancak bazı durumlarda, bilinen bir neden yoktur. Hipertermi belirtileri mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, kafa karışıklığı, nöbetler ve hatta ölümü içerir.

HİPERTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşırı terleme, kafa karışıklığı, kas zayıflığı, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi veya bayılma gibi herhangi bir hipertermi belirtisi fark ederseniz, derhal tıbbi yardım isteyin.

HİPERTERMİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Soğutma battaniyeleri, buz paketleri, soğuk duşlar ve intravenöz sıvılar dahil olmak üzere hipertermi için çeşitli tedaviler mevcuttur. Ancak, bu yöntemler herkes için etkili değildir. Bazı durumlarda, hipertermiyi tedavi etmek için ilaçlar kullanılır.