Kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı. Hiranur Vakfı depremzedeler için bağış istedi

İktidar yanlıları, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ni bağış topladığı hedef göstermişti. AKP’li belediyeler tarafından desteklenen vakıf ve derneklerin deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için bağış topladığı öğrenildi.

6 yaşındaki istismar skandalında kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in tutuklandığı Hiranur Vakfı bağış isteyen vakıflar arasında bulunuyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, ülke günlerdir depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren ise Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği AFAD’ın ulaşamadığı birçok noktaya yardım çabasında. Fakat özellikle yandaş yazarlar, troller ve hatta AKP üyeleri AHBAP’ı hedef haline getirip yardım edilmemesini istedi. Hatta o kadar ileri gittiler ki Haluk Levent’in halkın parasına göz diktiğini söylediler. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamalarda nakdi yardımların sadece AFAD’a yapılmasını istedi.

Troller AHBAP’ı hedef alırken birçok dernek ve vakıf da IBAN paylaşarak bağış istedi. İktidar ve AKP’li belediyeler tarafından desteklenen bu vakıf ve dernekler tepki topladı. Üstelik Haluk Levent AHBAP’a yapılan yardımları ve tutarları tek tek paylaşmasına rağmen bu vakıf ve dernekler ise hiçbir bilgi paylaşmıyor.

"FİTRELERİNİZİ DEPREM MAĞDURLARINA RAMAZAN AYINDAN ÖNCE İSMAİLAĞA GÜVENCESİYLE VEREBİLİRSİNİZ"

Özellikle İsmailağa Cemaati’nin yaptığı paylaşımlar oldukça dikkat çekti. İsmailağa hem normal bağış hem de çadır kuruyoruz bahanesiyle 15 bin TL talep etti. Cemaat aynı zamanda fitre bağışı da istedi. Bunun için yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “2023 yılı için en düşük fitre-fıtır sadakası bağışı 1 kişi için 70 liradır. Fitrelerinizi, deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce İsmailağa güvencesiyle verebilirsiniz.”

BirGün’ün ortaya çıkardığı istismar skandalında kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in tutuklandığı Hiranur Vakfı da bağış isteyen vakıflar arasında. “Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara yönelik oluşturduğumuz acil yardım fonuna katkıda bulunabilirsiniz” diyerek bağış isteyen gerici vakıf iki ayrı IBAN paylaştı. Dernek ayrıca iki ayrı SMS hesabı oluşturarak da bağış talep etti.

DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞ İSTEDİLER

Yeniden Refah Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Selamet Derneği de bir diğer nakdi yardım toplayan dernek. Dernek deprem bölgelerindeki ihtiyaçlar için bağış istediklerini paylaştı.

Bir diğer dernek ise Beşir Derneği. “Yaşanan deprem sonrasında hayatı olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarına bağışlarınızla destek olabilirsiniz” denilen derneğin duyurusunda bir IBAN ve 3 SMS hesabı paylaşıldı.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı da bağış isteyen vakıf ve dernekler arasında. “Ülkemizde yaşanan depremden etkilen vatandaşlarımıza acil yardım ulaştırıyoruz” diye bağış talebini duyuran vakıf IBAN paylaşarak bağış talep etti.

ERDOĞAN’IN KIZININ VAKFI DA İÇİNDE

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulunda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un başkanı olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) da bağış toplayan vakıf ve dernekler içinde en dikkat çekenlerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nakdi yardımları AFAD’a yapın çağrısına rağmen TÜRGEV’in bağış toplaması oldukça dikkat çekti. Vakıftan yapılan paylaşımda “TÜRGEV'in ülkemizde yaşanan afet sebebiyle başlattığı yardım kampanyasına sizler de bağış yaparak destek olabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.